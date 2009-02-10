Около 10-ти тысяч тагильчан владеют огнестрельным оружием

Posted 10 февраля 2009, 01:43
Published 10 февраля 2009, 01:43
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Нижнем Тагиле порядка 10 тысяч человек владеют гражданским оружием. Как известно, для его хранения необходимо разрешение. Если срок лицензии на хранение и ношение оружия истекает, то необходимо его продлить. Заявление на продление необходимо подать в лицензионно-разрешительное отделение за 3 месяца до окончания срока действия разрешения.
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