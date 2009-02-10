TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Около 10-ти тысяч тагильчан владеют огнестрельным оружием

10 февраля 2009, 01:43
Около 10-ти тысяч тагильчан владеют огнестрельным оружием

В Нижнем Тагиле порядка 10 тысяч человек владеют гражданским оружием. Как известно, для его хранения необходимо разрешение. Если срок лицензии на хранение и ношение оружия истекает, то необходимо его продлить. Заявление на продление необходимо подать в лицензионно-разрешительное отделение за 3 месяца до окончания срока действия разрешения.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34