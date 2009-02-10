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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Шотландский астробиолог насчитал в Галактике 40 тысяч обитаемых миров

10 февраля 2009, 01:43
Шотландский астробиолог насчитал в Галактике 40 тысяч обитаемых миров

Шотландский астробиолог Дункан Форган разработал новую формулу для определения числа планет в нашей Галактике, где могли бы существовать разумные формы жизни, сообщает «Утро.ру». Согласно подсчетам ученого, работа которого опубликована в журнале International Journal of Astrobiology, в Млечном Пути могут соседствовать до 37964 обитаемых миров. Однако, как утверждает Форган, даже при максимальном числе цивилизаций вряд ли контакт с другими мирами будет установлен: «Даже если другие формы жизни и существуют, совсем не обязательно, что мы сможет установить с ними контакт. И мы и понятия не имеем о том, какие формы они могут принимать», отметил шотландский астробиолог.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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