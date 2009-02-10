Шотландский астробиолог насчитал в Галактике 40 тысяч обитаемых миров

Шотландский астробиолог Дункан Форган разработал новую формулу для определения числа планет в нашей Галактике, где могли бы существовать разумные формы жизни, сообщает «Утро.ру». Согласно подсчетам ученого, работа которого опубликована в журнале International Journal of Astrobiology, в Млечном Пути могут соседствовать до 37964 обитаемых миров. Однако, как утверждает Форган, даже при максимальном числе цивилизаций вряд ли контакт с другими мирами будет установлен: «Даже если другие формы жизни и существуют, совсем не обязательно, что мы сможет установить с ними контакт. И мы и понятия не имеем о том, какие формы они могут принимать», отметил шотландский астробиолог.