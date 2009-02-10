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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильчане снова смогут посмотреть фестивальные фильмы

10 февраля 2009, 01:43
Тагильчане снова смогут посмотреть фестивальные фильмы

Кино по-прежнему не имеет границ. Во всяком случае, в Нижнем Тагиле. Убедиться в этом смогут все тагильские ценители кинематографа с 19 по 28 февраля. «Мистерия кино» представляет второй фестиваль «Кино без границ», два месяца назад с успехом прошедший в Москве. Вслед за москвичами жители Нижнего Тагила смогут познакомиться с новыми произведениями именитых киномастеров, покоривших жюри и публику Каннского, Берлинского, Венецианского и других международных форумов. Билеты на фестиваль продаются уже сейчас. Причем пока их можно купить дешевле, чем в дни фестиваля. А для студентов и пенсионеров установлены специальные цены.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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