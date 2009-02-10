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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильские работодатели соблюдают права трудовых мигрантов

10 февраля 2009, 01:43
Тагильские работодатели соблюдают права трудовых мигрантов

Тагильские работодатели практически не нарушают права трудовых мигрантов. К таким выводам пришли специалисты миграционной службы и милиции по итогам операции «Нелегальный Мигрант». Были проверены 83 работодателя, пользующиеся услугами гастарбайтеров. Из них 25 – в строительной сфере, 35 - в торговле и бытовом обслуживании и 11 транспортников. В результате выяснилось, что правила привлечения и использования иностранной рабочей силы нарушили лишь 3 тагильских работодателя из 83-х. А вот со стороны трудовых мигрантов зарегистрировано 271 нарушение. 118 из них связаны с режимом пребывания. То есть, иностранные гости просрочили регистрацию, либо не зарегистрировались вообще.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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