Тагильские работодатели соблюдают права трудовых мигрантов

Тагильские работодатели практически не нарушают права трудовых мигрантов. К таким выводам пришли специалисты миграционной службы и милиции по итогам операции «Нелегальный Мигрант». Были проверены 83 работодателя, пользующиеся услугами гастарбайтеров. Из них 25 – в строительной сфере, 35 - в торговле и бытовом обслуживании и 11 транспортников. В результате выяснилось, что правила привлечения и использования иностранной рабочей силы нарушили лишь 3 тагильских работодателя из 83-х. А вот со стороны трудовых мигрантов зарегистрировано 271 нарушение. 118 из них связаны с режимом пребывания. То есть, иностранные гости просрочили регистрацию, либо не зарегистрировались вообще.