Только 10 процентов лекарств в аптеках произведено на Урале

Только 10 процентов лекарств в свердловских аптеках имеют местное происхождение. Между тем, как сообщает ЕАН со ссылкой на министерство промышленности региона, наши фармацевты могут расширить свой ассортимент в 2-3 раза. Программа по развитию внутрирегиональной кооперации, которая разрабатывается на Среднем Урале, не будет разовой или скоротечной акцией, а рассчитана на перспективу, отметил министр промышленности и науки Свердловской области Анатолий Гредин.