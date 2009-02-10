TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Только 10 процентов лекарств в аптеках произведено на Урале

10 февраля 2009, 01:43
Только 10 процентов лекарств в аптеках произведено на Урале

Только 10 процентов лекарств в свердловских аптеках имеют местное происхождение. Между тем, как сообщает ЕАН со ссылкой на министерство промышленности региона, наши фармацевты могут расширить свой ассортимент в 2-3 раза. Программа по развитию внутрирегиональной кооперации, которая разрабатывается на Среднем Урале, не будет разовой или скоротечной акцией, а рассчитана на перспективу, отметил министр промышленности и науки Свердловской области Анатолий Гредин.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34