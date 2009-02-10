Только 10 процентов лекарств в аптеках произведено на Урале

Posted 10 февраля 2009, 01:43
Published 10 февраля 2009, 01:43
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Только 10 процентов лекарств в свердловских аптеках имеют местное происхождение. Между тем, как сообщает ЕАН со ссылкой на министерство промышленности региона, наши фармацевты могут расширить свой ассортимент в 2-3 раза. Программа по развитию внутрирегиональной кооперации, которая разрабатывается на Среднем Урале, не будет разовой или скоротечной акцией, а рассчитана на перспективу, отметил министр промышленности и науки Свердловской области Анатолий Гредин.
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