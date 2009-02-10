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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

У тагильчан будет новый единый центр платежей

10 февраля 2009, 01:43

В Нижнем Тагиле появится новый единый центр платежей. Как можно больше денег из оплаченных жильцами должно тратиться на содержание дома. Эту задачу решают администрация города и управляющие компании. Сейчас на накладные расходы расчётных компаний тратится порядка 4% от собранных с жильцов денег. Сегодня тагильским управляющим кампаниям представили альтернативу в виде Комплексного расчётного центра, который сегодня уже обслуживает несколько городов Среднего Урала и собираемость коммунальных платежей там превышает 90 процентов. По словам заместителя гендиректора центра Игоря Бабкина, эта компания будет забирать менее 3% от суммы платежей. Туда заложено снятие показаний счетчиков, донесение до абонентов единой квитанции со специальным штрих-кодом, который облегчит нахождение информации о клиенте и работа с неплательщиками. В практике фирмы – тесное сотрудничество с коллекторскими агентствами. Лучших же своих квартиросъемщиков компания ежегодно поощряет подарками. Но, как отметила мэр Валентина Исаева, этот вариант – не единственный.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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