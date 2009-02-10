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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Владелец небольшого фотоателье убит на рабочем месте

10 февраля 2009, 01:43
Владелец небольшого фотоателье убит на рабочем месте

На Вагонке убит индивидуальный предприниматель, занимавшийся фотоделом. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружено поздно вечером в фотоателье, расположенном на проспекте Вагоностроителей, 59. Следственным отделом по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи просят всех, кому известны обстоятельства преступления, сообщить в следственный отдел по телефону 33-44-48.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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