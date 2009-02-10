Владелец небольшого фотоателье убит на рабочем месте

На Вагонке убит индивидуальный предприниматель, занимавшийся фотоделом. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружено поздно вечером в фотоателье, расположенном на проспекте Вагоностроителей, 59. Следственным отделом по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи просят всех, кому известны обстоятельства преступления, сообщить в следственный отдел по телефону 33-44-48.