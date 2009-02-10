За неделю в Нижнем Тагиле тушёнка подорожала, а лук подешевел

За неделю в Нижнем Тагиле подорожала тушёнка, а репчатый лук, наоборот, подешевел. Об изменениях цен на продукты нам сообщили в нижнетагильском отделе Госстатистики. По данным специалистов, заметнее всего выросли цены на тушёнку – более 4,5%. То есть одна банка подорожала, в среднем, на 2,5 рубля, и стоит теперь, в среднем, 60 рублей 37 копеек. Менее чем на 1 % поднялись в цене свинина, варёная колбаса и твёрдый сыр. А вот репчатый лук стал рекордсменом по снижению цены. За прошедшую неделю цена на него в тагильских магазинах снизилась на 4,5% и составляет теперь в среднем 20, 08 коп. Также на 1,5% подешевела мороженая рыба.