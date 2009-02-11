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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

3 человека погибли на НТМК из-за нарушения технологического процесса

11 февраля 2009, 12:25
3 человека погибли на НТМК из-за нарушения технологического процесса

Мощный хлопок на НТМК, который в декабре унес жизни трех человек, произошел из-за нарушения технологического процесса при ремонте бака. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя руководителя Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу Анатолия Соловьева, перед началом ремонта из бака не слили раствор, состоящий из серной кислоты, и не провели продувку паром. Бак-сатуратор - это емкость, которая служит для очистки коксового газа от примесей, перед проведением ремонта из этого агрегата должны были полностью слить маточный раствор, этого не сделали и над ним скопились испарения, - пояснил Анатолий Соловьев.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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