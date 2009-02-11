Posted 11 февраля 2009, 07:20
Published 11 февраля 2009, 07:20
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Дмитрий Медведев стал блоггером-"десятитысячником". Как сообщает агентство Регнум, с 12 января по 9 февраля в видеоблоге президента России Дмитрия Медведева активировано 10219 зарегистрировавшихся пользователей. Как говорится в сообщении модераторов форума, таким образом, Медведев стал одним из немногих российских блоггеров, имеющих 10 тысяч "френдов". Видеоблог у президента России появился в октябре 2008 года. 12 января был подключен механизм комментирования.
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