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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Дмитрий Медведев стал блоггером-десятитысячником

11 февраля 2009, 07:20
Дмитрий Медведев стал блоггером-десятитысячником

Дмитрий Медведев стал блоггером-"десятитысячником". Как сообщает агентство Регнум, с 12 января по 9 февраля в видеоблоге президента России Дмитрия Медведева активировано 10219 зарегистрировавшихся пользователей. Как говорится в сообщении модераторов форума, таким образом, Медведев стал одним из немногих российских блоггеров, имеющих 10 тысяч "френдов". Видеоблог у президента России появился в октябре 2008 года. 12 января был подключен механизм комментирования.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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