Двое в камуфляже жестоко избили мужчину

Жестоко избит, и с тяжелыми травмами госпитализирован. Таков итог поездки к родственникам 45-тилетнего тагильчанина. Сегодня в два часа ночи в дежурную часть милиции позвонили и сообщили, что во дворе дома на улице Ильича двое в камуфляже избивают мужчину. Нападавшие задержаны, их личности установлены. Один сотрудник частного охранного предприятия, второй – работник Уралвагонзавода. Задержанных доставили в Дзержинский РОВД, а пострадавшего – в больницу. С тяжелыми травмами он госпитализирован. При осмотре выяснилось, что у него ещё и химические ожоги лица. Как оказалось, нападавшие стреляли в него из газового пистолета. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.