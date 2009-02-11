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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Двое в камуфляже жестоко избили мужчину

11 февраля 2009, 12:25
Двое в камуфляже жестоко избили мужчину

Жестоко избит, и с тяжелыми травмами госпитализирован. Таков итог поездки к родственникам 45-тилетнего тагильчанина. Сегодня в два часа ночи в дежурную часть милиции позвонили и сообщили, что во дворе дома на улице Ильича двое в камуфляже избивают мужчину. Нападавшие задержаны, их личности установлены. Один сотрудник частного охранного предприятия, второй – работник Уралвагонзавода. Задержанных доставили в Дзержинский РОВД, а пострадавшего – в больницу. С тяжелыми травмами он госпитализирован. При осмотре выяснилось, что у него ещё и химические ожоги лица. Как оказалось, нападавшие стреляли в него из газового пистолета. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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