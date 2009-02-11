TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Джорджу Бушу предложили новую работу

11 февраля 2009, 07:20
Джорджу Бушу предложили новую работу

Между тем, самому бывшему президенту Соединенных Штатов Америки накануне предложили работу. Одна из сети хозяйственных магазинов пригласила его поработать зазывалой. Об этом сообщает Деловая газета Взгляд. Реакция Джорджа Буша на это предложение пока неизвестна. Однако вряд ли 43-й президент США нуждается в дополнительном заработке, поскольку до конца своих дней Буш будет получать государственную пенсию в размере 200 тысяч долларов в год.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Политика
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34