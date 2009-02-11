Джорджу Бушу предложили новую работу

Между тем, самому бывшему президенту Соединенных Штатов Америки накануне предложили работу. Одна из сети хозяйственных магазинов пригласила его поработать зазывалой. Об этом сообщает Деловая газета Взгляд. Реакция Джорджа Буша на это предложение пока неизвестна. Однако вряд ли 43-й президент США нуждается в дополнительном заработке, поскольку до конца своих дней Буш будет получать государственную пенсию в размере 200 тысяч долларов в год.