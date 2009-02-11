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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Финансовая обстановка скоро стабилизируется, уверены банкиры

11 февраля 2009, 07:20
Девальвация рубля близка к завершению. Как сообщают «Вести-Урал», накануне уральские банкиры встречались с руководством Центробанка, чтобы спланировать свою работу на год. Уже сейчас можно готовить бизнес-планы в валюте, они будут на полтора процента выгоднее, уверены уральские банкиры.

Однако эти касаются только бизнеса. Простым гражданам банкиры советуют не брать кредиты вообще, по крайней мере, в ближайшее время. Это связано с пересмотром процентных ставок. Большинство банков уже готовят новую линейку кредитов. К примеру, можно будет взять деньги на погашение услуг ЖКХ или на оплату жилья. Они предназначены для людей, попавших в сложную ситуацию. Автокредиты, напротив, будут менее доступны. Здесь повысится не только процентная ставка, но и требования к заемщику и залогу. В целом, банкиры уверены – финансовая обстановка скоро стабилизируется. В пример приводят рост цен на металл, отрасль набирает обороты, значит, начнет расти производство и в других областях.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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