Финансовая обстановка скоро стабилизируется, уверены банкиры

Однако эти касаются только бизнеса. Простым гражданам банкиры советуют не брать кредиты вообще, по крайней мере, в ближайшее время. Это связано с пересмотром процентных ставок. Большинство банков уже готовят новую линейку кредитов. К примеру, можно будет взять деньги на погашение услуг ЖКХ или на оплату жилья. Они предназначены для людей, попавших в сложную ситуацию. Автокредиты, напротив, будут менее доступны. Здесь повысится не только процентная ставка, но и требования к заемщику и залогу. В целом, банкиры уверены – финансовая обстановка скоро стабилизируется. В пример приводят рост цен на металл, отрасль набирает обороты, значит, начнет расти производство и в других областях.