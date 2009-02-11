Холодный антициклон препятствует теплой погоде на Среднем Урале

Posted 11 февраля 2009, 07:20
Published 11 февраля 2009, 07:20
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Продвижению тепла по территории Среднего Урала препятствует холодный антициклон, главенствовавший в минувшие выходные, сообщает АПИ. Этим объясняется существенная разница температуры воздуха в некоторых городах Свердловской области. Так, если в Красноуфимске этой ночью было -9, то в Ивделе метеопосты зафиксировали 31 градус. Свердловские синоптики отмечают, что самой морозной ночью этой зимы была с 6 на 7 февраля. Температура воздуха опускалась до 38 градусов.
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