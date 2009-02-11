Россияне едят намного больше сахара, мясных и молочных продуктов, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Причем сосиски, сардельки и колбаса – главные источники "плохого" холестерина, повышенное содержание которого чревато сердечно-сосудистыми осложнениями, пишет УтроРу. А вот овощей, фруктов, хлебобулочных изделий из муки грубого помола в нашей стране люди едят намного меньше положенной нормы. Такой рацион привел к тому, что каждый 4-й россиянин страдает ожирением.