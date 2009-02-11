Лучшего дворника выберут в Нижнем Тагиле

Экологические вопросы тагильчане будут решать с апреля по октябрь. Эти семь месяцев будут посвящены Дням защиты окружающей среды. В их рамках все организации и предприниматели будут проводить весеннюю уборку территорий. Очистят парки, скверы и берега рек. Ликвидируют несанкционированные свалки. В это же время в городе пройдут конкурсы «Цветочная фантазия», «Чистый город начинается с тебя!» и даже «Лучший по профессии» среди дворников.