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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Лучшего дворника выберут в Нижнем Тагиле

11 февраля 2009, 12:25
Лучшего дворника выберут в Нижнем Тагиле

Экологические вопросы тагильчане будут решать с апреля по октябрь. Эти семь месяцев будут посвящены Дням защиты окружающей среды. В их рамках все организации и предприниматели будут проводить весеннюю уборку территорий. Очистят парки, скверы и берега рек. Ликвидируют несанкционированные свалки. В это же время в городе пройдут конкурсы «Цветочная фантазия», «Чистый город начинается с тебя!» и даже «Лучший по профессии» среди дворников.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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