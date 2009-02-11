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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Монахини Скорбящинского монастыря переедут в Детский Дом

11 февраля 2009, 12:25
Монахини Скорбящинского монастыря переедут в Детский Дом

Вознесенский собор и Храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей могут быть восстановлены. Это вопрос обсудили глава города Валентина Исаева и представительницы женского Скорбящинского монастыря. Десять лет обитательницы монастыря живут в недостроенном храме без каких либо удобств. Здание разрушается, купола ржавеют, а завезенные несколько лет назад стройматериалы разворовывают. Здания осмотрят специалисты центра по охране и использованию памятников истории и культуры по Свердловской области. Пока ведутся проверки, Валентина Исаева попросила переселить монахинь и послушниц в пустующий корпус на территории детского дома.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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