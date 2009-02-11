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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Новую работу ищут около 5-ти тысяч тагильчан

11 февраля 2009, 12:25

Около 5-ти тысяч тагильчан сегодня занимаются активным поиском работы. При помощи нижнетагильского центра занятости новое рабочее место ищут 4700 горожан. Из них статус безработного имеют 2704 человека. Уровень безработицы, по последним данным, составляет 1,2%. Это ниже, чем в целом в регионе. По данным министра экономики и труда Свердловской области Михаила Максимова, безработица на Среднем Урале выросла до 2 процентов, а количество вакансий сократилось в 3,5 раза.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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