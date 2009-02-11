Оценки в Вузах будут зависеть от посещаемости

Свердловские вузы переходят на балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости. Как сообщает телекомпания «4-й канал», оценка на экзамене будет зависеть от посещения лекций и промежуточных зачетов. Введение новой системы оценки связано с принятием Россией Болонской декларации. По этому документу в вузах европейских стран должны быть единые параметры образования. Один из них — балльно-рейтинговая система, когда за посещение лекций, семинаров, выполнение контрольных работ, сдачу промежуточных зачетов начисляются определенные баллы. Они будут учитываться при выставлении итоговой оценки на экзамене. Таким образом, если экзамен сдан на «отлично», а промежуточные работы не выполнены, то в зачетке окажется отметка «удовлетворительно». Как сообщает «JustMedia», в прошлом году в УрГУ уже опробовали новшество, сейчас балльно-рейтинговая система будет действовать уже на всех факультетах.