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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Помочь найти пропавшую девочку и опознать тела двух убитых людей просят тагильчан

11 февраля 2009, 07:20
Помочь найти пропавшую девочку и опознать тела двух убитых людей просят тагильчан

12-ти летнюю воспитанницу детского дома ищут сотрудники милиции. Девочка ушла из детдома № 7 9-го февраля, и где она сейчас неизвестно. Рост Кати Малковой 164 сантиметра, девочка худенькая, волосы темные короткие, глаза темные, нос прямой. Была одета в розовую вязаную шапку, розовый пуховик, джинсы синего цвета, черные кожаные сапоги. Всех, кто может помочь найти девочку, просят позвонить в ОВД Тагилстроевского района по тел. 97-65-59. Обгоревшее тело мужчины, укрытое ветками, обнаружено на трассе Екатеринбург-Серов. Его нашел охотник в лесном массиве у 74-го километра автодороги. Кто это – пока установить не удается. Погибшему примерно 25-30-лет. Между тем, до сих пор не раскрыто убийство женщины, останки которой были обнаружены 9 сентября в Нижнем Тагиле - в овраге у обочины автодороги по улице Носова. Установлено, что останки принадлежат женщине в возрасте от 38 до 55 лет. Женщина имела множественные сросшиеся переломы справа: бедренной и плечевой костей, височной пластинки черепа. Возможно, останкам более года. Тагильчан, которые могут помочь установить личность погибшей, просят обратиться в уголовный розыск Ленинского РОВД, или позвонить по 02.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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