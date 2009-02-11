Приватизаций жилья теперь занимается «Служба правовых отношений»

Чтобы приватизировать жилье, теперь тагильчанам нужно обращаться муниципальное учреждение - «Служба правовых отношений». По закону, напомню, льготная приватизация муниципальных квартир закончится в 2010 году. Между тем, сейчас некоторые владельцы приватизированных квартир столкнулись с тем, что им приходят счета за найм жилья. Чтобы это исключить, необходимо обратиться в «Службу правовых отношений». При себе необходимо иметь свидетельство о госрегистрации, отметила директор Службы Светлана Малинина. Обратиться в «Службу правовых отношений» можно по адресам: Вогульская 60, Ленина 36, Попова 12.