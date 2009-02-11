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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Приватизаций жилья теперь занимается «Служба правовых отношений»

11 февраля 2009, 07:20
Приватизаций жилья теперь занимается «Служба правовых отношений»

Чтобы приватизировать жилье, теперь тагильчанам нужно обращаться муниципальное учреждение - «Служба правовых отношений». По закону, напомню, льготная приватизация муниципальных квартир закончится в 2010 году. Между тем, сейчас некоторые владельцы приватизированных квартир столкнулись с тем, что им приходят счета за найм жилья. Чтобы это исключить, необходимо обратиться в «Службу правовых отношений». При себе необходимо иметь свидетельство о госрегистрации, отметила директор Службы Светлана Малинина. Обратиться в «Службу правовых отношений» можно по адресам: Вогульская 60, Ленина 36, Попова 12.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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