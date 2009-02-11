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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Работы, посвященные 75-летию Свердловской области, готовят юные тагильчане

11 февраля 2009, 12:25
Работы, посвященные 75-летию Свердловской области, готовят юные тагильчане

Выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и молодёжи пройдет в Нижнем Тагиле в весенние каникулы. Она станет уже 59-й. В выставке примут участие все образовательные учреждения города. Вэтом году появились три новые номинации. Одна посвящена Дню города, проходящему под девизом «Инициатива молодёжи – во благо Нижнего Тагила». Вторая – 300-летию тагильского образования. И третья – 75-летнему юбилею Свердловской области.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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