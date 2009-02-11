С искусством современных техасских графиков познакомятся тагильчане

Какое оно – современное американское искусство? Ответ на этот вопрос можно найти в нижнетагильском музее изобразительных искусств. Там сегодня открывается выставка «Техасская графика». Это первая выставка американского искусства в Нижнем Тагиле за десятилетие. 10 работ цикла «Ангелы» Чарльза Чжонса по мнению искусствоведов – это проекция человеческой жизни. В его же серии портретов деятелей культуры есть Чехов и Гоголь. Супруга Чарльза – Корин Джонс исследует миры птиц и растений. Всего на выставке в нижнетагильском музее изобразительных искусств 61 графический лист. Их авторы – преподаватели факультета изобразительного искусства государственного университета имени Стефата Остина – город Накадочес, штат Техас. Этот штат – родной для экс-президента США Джорджа Буша.