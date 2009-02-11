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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

С искусством современных техасских графиков познакомятся тагильчане

11 февраля 2009, 07:20
С искусством современных техасских графиков познакомятся тагильчане

Какое оно – современное американское искусство? Ответ на этот вопрос можно найти в нижнетагильском музее изобразительных искусств. Там сегодня открывается выставка «Техасская графика». Это первая выставка американского искусства в Нижнем Тагиле за десятилетие. 10 работ цикла «Ангелы» Чарльза Чжонса по мнению искусствоведов – это проекция человеческой жизни. В его же серии портретов деятелей культуры есть Чехов и Гоголь. Супруга Чарльза – Корин Джонс исследует миры птиц и растений. Всего на выставке в нижнетагильском музее изобразительных искусств 61 графический лист. Их авторы – преподаватели факультета изобразительного искусства государственного университета имени Стефата Остина – город Накадочес, штат Техас. Этот штат – родной для экс-президента США Джорджа Буша.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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