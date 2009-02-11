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Posted 11 февраля 2009, 15:31

Published 11 февраля 2009, 15:31

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Сморкаться вредно для здоровья

11 февраля 2009, 15:31
Ученые установили, что при простудных заболеваниях очень вредно сморкаться так, как это делает подавляющее большинство людей. Дело в том, что при этом в пазухи носа поднимается слизь, а это сильно замедляет процесс выздоровления.

Доктор Оуэн Хендли из университета Виргинии провели ряд исследований с использованием компьютерной томографии мозга. Оказалось, что при кашле и чихании давление носовые полости практически не испытывают. А вот при сморкании нос испытывает огромное давление, которое, по заверениям ученых, идентично показателям давления больных с диастолическим артериальным давлением.

Также при сморкании часть слизи, которая попадает в носовую полость, способна распространить вирус по всему организму, что может вызвать более серьезные заболевания.

Исследователи отметили, что правильно сморкаться надо следующим способом – сначала освобождать от слизи одну ноздрю, затем уже другую. При этом можно избежать образования в носовой полости огромного давления.

#Общество
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