Сморкаться вредно для здоровья

Posted 11 февраля 2009, 15:31
Published 11 февраля 2009, 15:31
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Доктор Оуэн Хендли из университета Виргинии провели ряд исследований с использованием компьютерной томографии мозга. Оказалось, что при кашле и чихании давление носовые полости практически не испытывают. А вот при сморкании нос испытывает огромное давление, которое, по заверениям ученых, идентично показателям давления больных с диастолическим артериальным давлением.
Также при сморкании часть слизи, которая попадает в носовую полость, способна распространить вирус по всему организму, что может вызвать более серьезные заболевания.
Исследователи отметили, что правильно сморкаться надо следующим способом – сначала освобождать от слизи одну ноздрю, затем уже другую. При этом можно избежать образования в носовой полости огромного давления.