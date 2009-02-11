Сморкаться вредно для здоровья

Ученые установили, что при простудных заболеваниях очень вредно сморкаться так, как это делает подавляющее большинство людей. Дело в том, что при этом в пазухи носа поднимается слизь, а это сильно замедляет процесс выздоровления.