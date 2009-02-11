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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Свердловчане будут оплачивать 100% стоимости услуг ЖКХ

11 февраля 2009, 12:25
Свердловчане будут оплачивать 100% стоимости услуг ЖКХ

Уже в этом году все население области перейдет на стопроцентную оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом, как сообщают «Вести-Урал», заявил председатель региональной энергетической комиссии Николай Подкопай. На сколько стоимость услуг повысится, специалисты начнут подсчитывать в марте. В территориях, которые регулярно получали дотации на оплату услуг ЖКХ, рост цен будет особенно ощутим. Напомню, сейчас средняя оплата "коммуналки" в Свердловской области составляет 48 рублей 40 копеек за квадратный метр.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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