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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильские ветераны Афганистана получат памятные медали

11 февраля 2009, 07:20
Тагильские ветераны Афганистана получат памятные медали

Тагильские ветераны Афганистана получат памятные медали. 15 февраля будет отмечаться 20-тилетие со дня вывода советских войск из республики Афганистан. В Нижнем Тагиле сегодня живут около 400 ветеранов-афганцев. 13 февраля в Драматическом театре им торжественно вручат памятные юбилейные медали. А 15 февраля, в день годовщины, пройдёт традиционный митинг у памятника войнам-афганцам. В этот же день в городском дворце творчества юных состоится отборочный тур 15-го регионального фестиваля «Афганский ветер». А гала-концерт фестиваля пройдёт 21 февраля. В этом году «Афганский ветер» проходит по четырем номинациям. «Батяня» для участников боевых действий, «Боевой резерв» для участников фестиваля прошлых лет. Творческие коллективы выступают в номинации «Однополчане», а солдаты-срочники – в номинации «Золото погон».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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