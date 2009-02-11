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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильский спутник обыграл ханты-мансийскую Югру

11 февраля 2009, 12:25

Первый матч между нижнетагильским «Спутником» и ханты-мансийской «Югрой» получился очень упорным. Напомню, «Югра» сейчас занимает вторую позицию в турнирной таблице, а Спутник находится на две строчки ниже. Основное время матча завершилось ничейным результатом – 3:3. Победу «Спутнику» в овертайме принес защитник Александр Баркунов. Результат 4:3 в пользу тагильчан. Повторный матч проходит в эти минуты во дворце ледового спорта. А следующие игры «Спутник» проведет на выезде 16 и 17 февраля с екатеринбургским «Автомобилистом». Матчи на домашнем льду состоятся 22 и 23 февраля. Тагильские хоккеисты встретятся с командой «Ермак» из Ангарска.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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