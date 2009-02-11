Тагильский спутник обыграл ханты-мансийскую Югру

Первый матч между нижнетагильским «Спутником» и ханты-мансийской «Югрой» получился очень упорным. Напомню, «Югра» сейчас занимает вторую позицию в турнирной таблице, а Спутник находится на две строчки ниже. Основное время матча завершилось ничейным результатом – 3:3. Победу «Спутнику» в овертайме принес защитник Александр Баркунов. Результат 4:3 в пользу тагильчан. Повторный матч проходит в эти минуты во дворце ледового спорта. А следующие игры «Спутник» проведет на выезде 16 и 17 февраля с екатеринбургским «Автомобилистом». Матчи на домашнем льду состоятся 22 и 23 февраля. Тагильские хоккеисты встретятся с командой «Ермак» из Ангарска.