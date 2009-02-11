УВЗ будет развивать малосерийное производство вагонов на предприятиях России. По словам начальника управления информации и связям с общественностью УВЗ Бориса Минеева, кроме крупносерийного производства цистерн и полувагонов на основной площадке в Нижнем Тагиле необходимо иметь возможность строить и вагоны малых серий. Так, на площадке Омского завода транспортного машиностроения уже начато литье запчастей и сборка железнодорожных платформ. Стратегия нацелена на то, чтобы не пропускать мимо небольшие контракты, сообщает ИТАР-ТАСС.