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Posted 11 февраля 2009, 12:25

Published 11 февраля 2009, 12:25

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

УВЗ будет развивать малосерийное производство вагонов

11 февраля 2009, 12:25
УВЗ будет развивать малосерийное производство вагонов

УВЗ будет развивать малосерийное производство вагонов на предприятиях России. По словам начальника управления информации и связям с общественностью УВЗ Бориса Минеева, кроме крупносерийного производства цистерн и полувагонов на основной площадке в Нижнем Тагиле необходимо иметь возможность строить и вагоны малых серий. Так, на площадке Омского завода транспортного машиностроения уже начато литье запчастей и сборка железнодорожных платформ. Стратегия нацелена на то, чтобы не пропускать мимо небольшие контракты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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