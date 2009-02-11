В Нижний Тагил приезжает «Баян Микс»

В субботу, 14 февраля, в рамках фестиваля пройдёт 10-ый региональный конкурс детских и юношеских ансамблей и оркестров гармоник «Зимние наигрыши». В этом году конкурс соберёт 138 юных музыкантов Урала. В тот же день у тагильских музыкантов будет уникальный шанс приобщиться к джазовому искусству. Для всех желающих мастер-класс проведут гитарист Алексей Кузнецов и аккордеонист Владимир Данилин, рассказала Анна Горнакова.