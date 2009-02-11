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Posted 11 февраля 2009, 07:20

Published 11 февраля 2009, 07:20

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Нижний Тагил приезжает «Баян Микс»

11 февраля 2009, 07:20
В Нижний Тагил приезжает «Баян Микс»

Зимние дни гармоники ждут тагильчан. Так называется 9 всероссийский фестиваль, проходящий в Нижнем Тагиле. Его открытие 13 февраля станет для тагильчан настоящим фейерверком, считает директор - художественный руководитель Нижнетагильской филармонии Анна Горнакова. В этот вечер на сцене КДК «Современник» выступит уникальный дуэт «Баян-Микс». Его музыканты Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков создали свой неповторимый стиль виртуозной игры. Они докажут тагильчанам, что баян может звучать модно, стильно и современно.

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В субботу, 14 февраля, в рамках фестиваля пройдёт 10-ый региональный конкурс детских и юношеских ансамблей и оркестров гармоник «Зимние наигрыши». В этом году конкурс соберёт 138 юных музыкантов Урала. В тот же день у тагильских музыкантов будет уникальный шанс приобщиться к джазовому искусству. Для всех желающих мастер-класс проведут гитарист Алексей Кузнецов и аккордеонист Владимир Данилин, рассказала Анна Горнакова.

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А вечером в субботу квартет Владимира Данилина и Алексея Кузнецов даст концерт «Легенды джаза». На заключительном гала-концерте фестиваля «Зимние дни гармоники», в воскресенье 15 февраля, джазмены дадут тагильчанам в последний раз насладиться своим мастерством. Также перед зрителями выступит оркестр «Тагильские гармоники». Анна Горнакова считает, что фестиваль будет интересен тагильчанам.

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Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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