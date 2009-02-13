Хоккеист Александр Радулов получил травму. Как сообщает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург», воспитанник нижнетагильской школы хоккея надорвал связки плеча во время заключительного матча третьего этапа Еврохоккейтура - Шведских игр против сборной Чехии. Теперь он не сможет помочь своему клубу «Салават Юлаев» в ближайшие три недели, то есть до начала плей-офф. Впрочем, «Салават» справится и без него – сейчас уфимцы лидируют в регулярном чемпионате и в финальную часть Чемпионата КХЛ попадут в любом случае.