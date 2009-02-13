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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Хоккеист Александр Радулов получил травму

13 февраля 2009, 08:12
Хоккеист Александр Радулов получил травму

Хоккеист Александр Радулов получил травму. Как сообщает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург», воспитанник нижнетагильской школы хоккея надорвал связки плеча во время заключительного матча третьего этапа Еврохоккейтура - Шведских игр против сборной Чехии. Теперь он не сможет помочь своему клубу «Салават Юлаев» в ближайшие три недели, то есть до начала плей-офф. Впрочем, «Салават» справится и без него – сейчас уфимцы лидируют в регулярном чемпионате и в финальную часть Чемпионата КХЛ попадут в любом случае.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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