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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Каждый второй свердловчанин страдает от повышенного давления

13 февраля 2009, 08:12
Каждый второй свердловчанин страдает от повышенного давления

Каждый второй житель Свердловской области страдает от повышенного артериального давления. Причём многие об этом даже не подозревают. Таковы результаты исследования свердловских кардиологов, рассказали нам в управлении здравоохранения Нижнего Тагила. Страдают от давления не только пожилые люди. Оно может проявиться даже у подростка. Причина болезни – в неправильном образе жизни, который ведёт большинство людей в наше время. Поэтому и принципы профилактики просты: не курить, не переедать и не пить алкоголь.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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