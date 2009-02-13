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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

На поддержку самых незащищенных тагильчан направят 80 миллионов

13 февраля 2009, 08:12
На поддержку самых незащищенных тагильчан направят 80 миллионов

На поддержку самых незащищенных тагильчан муниципалитет направит, без малого, 80 миллионов рублей. На эти деньги, в частности, будут оздоравливать детей и подростков с заболеваниями, вызванными экологическими проблемами. Как сообщает пресс-служба администрации города, благодаря этим средствам будут выплачиваться стипендии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть денег пойдет на оплату услуг оздоровительного центра «Сосновый бор» и центра по работе с ветеранами.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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