На Среднем Урале введен режим экономии

Posted 13 февраля 2009, 08:12
Published 13 февраля 2009, 08:12
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Свердловская область в связи с кризисом переходит на «режим экономии».Об этом заявила министр финансов области Мария Серова. По ее словам, несмотря на то, что в конце прошлого года региональный бюджет был урезан на 29 млрд рублей, в 2009 году он может еще значительно сократиться. Муниципалитетам обозначены своеобразные «лимиты» на расходы. На 100 процентов финансируются зарплата и соцнужды. Остальные расходы сокращаются до «лучших времен».
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