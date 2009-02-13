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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

На Среднем Урале введен режим экономии

13 февраля 2009, 08:12

Свердловская область в связи с кризисом переходит на «режим экономии».Об этом заявила министр финансов области Мария Серова. По ее словам, несмотря на то, что в конце прошлого года региональный бюджет был урезан на 29 млрд рублей, в 2009 году он может еще значительно сократиться. Муниципалитетам обозначены своеобразные «лимиты» на расходы. На 100 процентов финансируются зарплата и соцнужды. Остальные расходы сокращаются до «лучших времен».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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