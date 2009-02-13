"Россия молодая" требует легализации студенческого самоуправления

Около тысячи человек примут участие в акции, которую организуют активисты молодежного движения "Россия молодая" во вторник 17 февраля в Москве. Цель акции - выдвижение требования к депутатам Госдумы легализовать органы студенческого самоуправления в российских вузах, сообщил пресс-секретарь движения Евгений Насоновг. Поправки к закону об образовании были предложены лидером "России молодой", депутатом Госдумы Максимом Мищенко, рассмотрение их в первом чтении намечено на середину марта.