"Россия молодая" требует легализации студенческого самоуправления

Posted 13 февраля 2009, 18:08
Published 13 февраля 2009, 18:08
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Суть поправок сводится к тому, чтобы закрепить за студенческими союзамифункции трудоустройства студентов, решения проблем с общежитием,организации культурного досуга. Студенческим союзам также предлагаетсяследить за успеваемостью учащихся и представлять позицию студентов назаседаниях ученых советов вузов, передает РИА Новости. Сейчас органыстуденческого самоуправления в российских вузах не имеют никакогоюридического статуса.
Пакет поправок, внесенных депутатом Госдумы Максимом Мищенко,уравнивает органы студенческого самоуправления с профсоюзнымиорганизациями студентов и другими общественными организациями в вузах.После митинга, который пройдет в Новопушкинском сквере, активистыдвижения намерены отправиться в Госдуму и обсудить проблемыстуденческого самоуправления с чиновниками Министерства образования.