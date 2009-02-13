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Posted 13 февраля 2009, 18:08

Published 13 февраля 2009, 18:08

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

"Россия молодая" требует легализации студенческого самоуправления

13 февраля 2009, 18:08
Около тысячи человек примут участие в акции, которую организуют активисты молодежного движения "Россия молодая" во вторник 17 февраля в Москве. Цель акции - выдвижение требования к депутатам Госдумы легализовать органы студенческого самоуправления в российских вузах, сообщил пресс-секретарь движения Евгений Насоновг. Поправки к закону об образовании были предложены лидером "России молодой", депутатом Госдумы Максимом Мищенко, рассмотрение их в первом чтении намечено на середину марта.

Суть поправок сводится к тому, чтобы закрепить за студенческими союзамифункции трудоустройства студентов, решения проблем с общежитием,организации культурного досуга. Студенческим союзам также предлагаетсяследить за успеваемостью учащихся и представлять позицию студентов назаседаниях ученых советов вузов, передает РИА Новости. Сейчас органыстуденческого самоуправления в российских вузах не имеют никакогоюридического статуса.

Пакет поправок, внесенных депутатом Госдумы Максимом Мищенко,уравнивает органы студенческого самоуправления с профсоюзнымиорганизациями студентов и другими общественными организациями в вузах.После митинга, который пройдет в Новопушкинском сквере, активистыдвижения намерены отправиться в Госдуму и обсудить проблемыстуденческого самоуправления с чиновниками Министерства образования.

Источник: GZT.ru

#Политика
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