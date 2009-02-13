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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

У гимназистов 86-й есть повод поздравить друг друга и учителей

13 февраля 2009, 08:12
У гимназистов 86-й есть повод поздравить друг друга и учителей

12 февраля гимназия № 86 отмечает сегодня полувековой юбилей. Школа была открыта в 1958 году. А 40 лет спустя стала гимназией высшей категории. Сегодня школа является Ассоциированной школой Юнеско и лауреатом многих конкурсов. И уже шесть лет входит в реестр «100 лучших школ России». В гимназии работают 136 педагогов. 8 – кандидаты наук, двое – заслуженные учителя России, сообщает официальный сайт школы. Ученики гимназии становятся лауреатами премий и стипендиатами различных фондов. Так, среди учащихся есть 1 Лауреат Премии Президента Российской Федерации по программе «Одаренные дети», 3 Лауреата премии Губернатора Свердловской области.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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