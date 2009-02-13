Уральские рыболовы соберутся на «Ледниковый период», сообщил агентству ЕАН президент лиги уральских рыболовов Владимир Петров. 22 февраля на акватории Белоярского водохранилища напротив базы «Домостроитель» пройдет первенство по подледному лову рыбы. К участию в соревновании допускаются люди от 16 до 65 лет. Фестиваль «Ледниковый период» в этом году пройдет уже в 5-й раз. Он собирает рыболовов со всей Свердловской области. Традиционно февраль – период так называемого «глухозимья» и рыболовам приходится проявить все свое мастерство, чтобы не остаться без улова, в частности, экспериментировать со снастями, ходить по водоему в поисках рыбы.