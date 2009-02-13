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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Уральские рыболовы соберутся на «Ледниковый период»

13 февраля 2009, 08:12
Уральские рыболовы соберутся на «Ледниковый период»

Уральские рыболовы соберутся на «Ледниковый период», сообщил агентству ЕАН президент лиги уральских рыболовов Владимир Петров. 22 февраля на акватории Белоярского водохранилища напротив базы «Домостроитель» пройдет первенство по подледному лову рыбы. К участию в соревновании допускаются люди от 16 до 65 лет. Фестиваль «Ледниковый период» в этом году пройдет уже в 5-й раз. Он собирает рыболовов со всей Свердловской области. Традиционно февраль – период так называемого «глухозимья» и рыболовам приходится проявить все свое мастерство, чтобы не остаться без улова, в частности, экспериментировать со снастями, ходить по водоему в поисках рыбы.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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