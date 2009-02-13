В Ижевске стартовала Всероссийская Олимпиада по программированию

Три команды-победительницы получат денежные призы - фонд соревнованийсоставляет 20 тысяч рублей. Но главным стимулом для студентов остаетсято, что у финалистов появляется возможность принять участие вмеждународной Олимпиаде - и сразится с ровесниками из других стран.Международные чемпионаты по программированию проводятся ежегодно, вРоссии эта система только внедряется.