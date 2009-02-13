В Ижевске стартовала Всероссийская Олимпиада по программированию

Posted 13 февраля 2009, 16:58
Published 13 февраля 2009, 16:58
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В соревнованиях принимают участие 23 студенческие и школьные команды -из Екатеринбурга , Калининграда, Кирова, Новосибирска, Оренбурга,Пскова, Тюмени, Уфы, Челябинска, Ижевска - в общей сложности 66человек. Тарасов уточнил, что ребят ждут ежедневные пятичасовыесоревнования, разборы задач, лекции профессоров, конкурсы игровыхпрограмм. Отвлечься от компьютерных баталий юные программисты смогут наэкскурсиях по Ижевску и Воткинску. Итоги турнира будут подведены 20февраля, передает ИТАР-ТАСС.
Три команды-победительницы получат денежные призы - фонд соревнованийсоставляет 20 тысяч рублей. Но главным стимулом для студентов остаетсято, что у финалистов появляется возможность принять участие вмеждународной Олимпиаде - и сразится с ровесниками из других стран.Международные чемпионаты по программированию проводятся ежегодно, вРоссии эта система только внедряется.