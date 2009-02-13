В РФ создана независимая комиссия по оценке эксперимента внедрения ЕГЭ в школах

"Своим распоряжением я создал независимую комиссию по оценкеэксперимента ЕГЭ за последние шесть лет. В нее вошли лучшие учителяРоссии, профсоюзы, представители РАН и Рособразования", - сказалМиронов журналистам в понедельник в Волгограде. По его словам,необходимо получить объективные данные о том, как отразился ЕГЭ назнаниях современных школьников и студентов, а также сколько молодыхлюдей, поступающих в вузы по результатам ЕГЭ, были отчислены сразупосле первого курса обучения.