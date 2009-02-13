В РФ создана независимая комиссия по оценке эксперимента внедрения ЕГЭ в школах

Posted 13 февраля 2009, 16:26
Published 13 февраля 2009, 16:26
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Эксперимент по введению ЕГЭ в России начался в 2001 году. В 2009 годуЕГЭ входит в штатный режим - он станет единой для всех выпускников школформой итоговой аттестации. Кроме того, все вузы страны обязаны будутпринимать результаты единого госэкзамена.
"Своим распоряжением я создал независимую комиссию по оценкеэксперимента ЕГЭ за последние шесть лет. В нее вошли лучшие учителяРоссии, профсоюзы, представители РАН и Рособразования", - сказалМиронов журналистам в понедельник в Волгограде. По его словам,необходимо получить объективные данные о том, как отразился ЕГЭ назнаниях современных школьников и студентов, а также сколько молодыхлюдей, поступающих в вузы по результатам ЕГЭ, были отчислены сразупосле первого курса обучения.
"Таких объективных данных нигде нет", - отметил Миронов.По мнениюпредседателя Совета Федерации, тестирование никогда не заменитреального процесса обучения. "Одно дело - это оценка полученногообразования в школе, другое дело - готовность абитуриента получатьобразование в вузе. Это разные понятия и не надо их смешивать", -сказал Миронов.