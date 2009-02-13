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Posted 13 февраля 2009, 17:58

Published 13 февраля 2009, 17:58

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В России лишь 10% выпускников школ здоровы

13 февраля 2009, 17:58
Лишь 10% выпускников российских школ сегодня являются здоровыми, сообщила на коллегии в Минобрнауки директор Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и соцзащиты детей Алина Левицкая, передает РИА Новости.

"По данным Минсоцразвития России, показатели здоровья школьников внастоящее время неутешительные. Общая заболеваемость детей в возрастедо 14 лет за последние пять лет

возросла на 16%, юношей и девушек в возрасте 15-18 лет - на 18%... лишь10% выпускников общеобразовательных учреждений России могут бытьотнесены к категории здоровых", - сказала Левицкая.

По ее словам, из 13,4 млн школьников более половины (53%) имеютослабленное здоровье. Существенным фактором, ухудшающим здоровьешкольников, является

низкая двигательная активность. Дефицит двигательной активности уже вмладших классах составляет 35-40%, а среди старшеклассников - 75-85%,сообщила Левицкая.

"Уроки физического воспитания лишь в малой степени (на 10-18%)компенсируют дефицит движений, что явно недостаточно для профилактикиотклонения состояния здоровья", - подчеркнула она.По данным Институтавозрастной физиологии Российской академии образования, увеличениезанятий физкультурой в школе до 3-5 часов в неделю приводит к ростуработоспособности и сокращению курения школьников.

Кроме того, причиной ухудшения здоровья детей являются перегрузки,связанные с избыточностью школьной программы. "Избыток содержания(программы) ведет к трудностям в усвоении программного материала иснижению успеваемости, и, как следствие, - к ухудшению здоровьяшкольников. В этой связи нам предстоит большая работа по реформированиюдеятельности Службы практической психологии в школе", - сказала главадепартамента Минобрнауки.

По ее словам, одной из наиболее острых проблем среди школьниковявляются стрессы, которые связаны с трудностями адаптациипервоклассников. Это зависит от того, в какой мере домашняя обстановкаотличается от школьной, как переживают это отличие сами дети, какподготовлен ребенок к особенностям учебной деятельности - принципиальноновым по форме и содержанию отношениям с другими детьми и взрослыми", -сказала Левицкая.

Коллегия проходит в он-лайн режиме на сайте общественного совета Минобрнауки.

Источник: GZT.ru

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