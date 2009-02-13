В России лишь 10% выпускников школ здоровы

Posted 13 февраля 2009, 17:58
Published 13 февраля 2009, 17:58
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
"По данным Минсоцразвития России, показатели здоровья школьников внастоящее время неутешительные. Общая заболеваемость детей в возрастедо 14 лет за последние пять лет
возросла на 16%, юношей и девушек в возрасте 15-18 лет - на 18%... лишь10% выпускников общеобразовательных учреждений России могут бытьотнесены к категории здоровых", - сказала Левицкая.
По ее словам, из 13,4 млн школьников более половины (53%) имеютослабленное здоровье. Существенным фактором, ухудшающим здоровьешкольников, является
низкая двигательная активность. Дефицит двигательной активности уже вмладших классах составляет 35-40%, а среди старшеклассников - 75-85%,сообщила Левицкая.
"Уроки физического воспитания лишь в малой степени (на 10-18%)компенсируют дефицит движений, что явно недостаточно для профилактикиотклонения состояния здоровья", - подчеркнула она.По данным Институтавозрастной физиологии Российской академии образования, увеличениезанятий физкультурой в школе до 3-5 часов в неделю приводит к ростуработоспособности и сокращению курения школьников.
Кроме того, причиной ухудшения здоровья детей являются перегрузки,связанные с избыточностью школьной программы. "Избыток содержания(программы) ведет к трудностям в усвоении программного материала иснижению успеваемости, и, как следствие, - к ухудшению здоровьяшкольников. В этой связи нам предстоит большая работа по реформированиюдеятельности Службы практической психологии в школе", - сказала главадепартамента Минобрнауки.
По ее словам, одной из наиболее острых проблем среди школьниковявляются стрессы, которые связаны с трудностями адаптациипервоклассников. Это зависит от того, в какой мере домашняя обстановкаотличается от школьной, как переживают это отличие сами дети, какподготовлен ребенок к особенностям учебной деятельности - принципиальноновым по форме и содержанию отношениям с другими детьми и взрослыми", -сказала Левицкая.
Коллегия проходит в он-лайн режиме на сайте общественного совета Минобрнауки.