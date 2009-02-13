В России лишь 10% выпускников школ здоровы

По ее словам, одной из наиболее острых проблем среди школьниковявляются стрессы, которые связаны с трудностями адаптациипервоклассников. Это зависит от того, в какой мере домашняя обстановкаотличается от школьной, как переживают это отличие сами дети, какподготовлен ребенок к особенностям учебной деятельности - принципиальноновым по форме и содержанию отношениям с другими детьми и взрослыми", -сказала Левицкая.