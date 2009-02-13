В вузах РФ могут появиться инспекторы по профилактике правонарушений

Он добавил, что под надзором такого милиционера может находиться неодин, а сразу несколько вузов - в зависимости от численности учащихся,передает РИА Новости. За основу при создании таких должностей вроссийских вузах будут взяты уже существующие в средних учебныхзаведениях РФ "школьные" инспекторы, которых в системе министерства уженасчитывается почти 6 тысяч человек.