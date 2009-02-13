В вузах РФ могут появиться инспекторы по профилактике правонарушений

Posted 13 февраля 2009, 18:04
Published 13 февраля 2009, 18:04
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Он добавил, что под надзором такого милиционера может находиться неодин, а сразу несколько вузов - в зависимости от численности учащихся,передает РИА Новости. За основу при создании таких должностей вроссийских вузах будут взяты уже существующие в средних учебныхзаведениях РФ "школьные" инспекторы, которых в системе министерства уженасчитывается почти 6 тысяч человек.
Суходольский отметил, что работа по профилактике правонарушений,которую уже ведут сотрудники правоохранительных органов России,позволила снизить количество преступлений, совершенныхнесовершеннолетними или при их участии, за минувший год на 16,5% - до116 тысяч случаев.