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Posted 13 февраля 2009, 18:04

Published 13 февраля 2009, 18:04

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В вузах РФ могут появиться инспекторы по профилактике правонарушений

13 февраля 2009, 18:04
МВД РФ прорабатывает вопрос о закреплении участковых уполномоченных милиции или особых милиционеров-инспекторов за высшими учебными заведениями страны, сообщил первый замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник милиции Михаил Суходольский. Такой сотрудник должен будет стать координатором работы по профилактике правонарушений среди студентов.

Он добавил, что под надзором такого милиционера может находиться неодин, а сразу несколько вузов - в зависимости от численности учащихся,передает РИА Новости. За основу при создании таких должностей вроссийских вузах будут взяты уже существующие в средних учебныхзаведениях РФ "школьные" инспекторы, которых в системе министерства уженасчитывается почти 6 тысяч человек.

Суходольский отметил, что работа по профилактике правонарушений,которую уже ведут сотрудники правоохранительных органов России,позволила снизить количество преступлений, совершенныхнесовершеннолетними или при их участии, за минувший год на 16,5% - до116 тысяч случаев.

Источник: GZT.ru

#Политика
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