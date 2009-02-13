Валютные вклады становятся все более популярными

Доля валютных вкладов в российских банках за январь выросла на пять процентных пунктов и теперь составляет 25 процентов от общего объема. Полгода назад их доля была в 2 раза ниже. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил гендиректор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Девальвация рубля привела к тому, что деньги в российской валюте стало хранить невыгодно, даже несмотря на то, что ставки по рублевым вкладам обычно выше, чем по депозитам в долларах и евро. Между тем, официальный курс доллара сегодня упал более, чем на рубль. На завтра Центробанк установил его в размере 34-х рублей 80-ти копеек. Это на 1 рубль 3 копейки меньше, чем сегодня, отмечает УтроРу.