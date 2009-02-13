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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Виктор Шептий возглавит свердловских «единороссов»

13 февраля 2009, 08:12
Виктор Шептий возглавит свердловских «единороссов»

Президиум генсовета партии "Единая Россия" утвердил Виктора Шептия в должности секретаря регионального политсовета свердловского отделения партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по агитационно-пропагандистской работе исполкома отделения партии. Виктор Шептий являлся исполняющим обязанности секретаря политсовета с ноября прошлого года, когда бывший секретарь Александр Левин подал в отставку.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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