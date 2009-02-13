Виктор Шептий возглавит свердловских «единороссов»

Президиум генсовета партии "Единая Россия" утвердил Виктора Шептия в должности секретаря регионального политсовета свердловского отделения партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по агитационно-пропагандистской работе исполкома отделения партии. Виктор Шептий являлся исполняющим обязанности секретаря политсовета с ноября прошлого года, когда бывший секретарь Александр Левин подал в отставку.