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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, могут изменить

13 февраля 2009, 08:12
Возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, могут изменить

Кстати, последнее, молодежи станет делать сложнее. Возраст, с которого допускается продажа алкогольной продукции, может быть увеличен с 18 до 21 года. Такой законопроект внесен в Госдуму. По данным экспертов, доля нелегальной алкогольной продукции составляет около 50%. По мнению авторов законопроекта, вопрос защиты граждан от некачественного алкоголя становится вопросом национальной безопасности. Особенно остро в такой защите нуждается молодежь. Чем позже у подростков появится возможность употреблять алкоголь, тем больше шансов, что они смогут сделать осознанный выбор, а не поддадутся влиянию толпы, отмечает УтроРу.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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