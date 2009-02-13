Возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, могут изменить

Кстати, последнее, молодежи станет делать сложнее. Возраст, с которого допускается продажа алкогольной продукции, может быть увеличен с 18 до 21 года. Такой законопроект внесен в Госдуму. По данным экспертов, доля нелегальной алкогольной продукции составляет около 50%. По мнению авторов законопроекта, вопрос защиты граждан от некачественного алкоголя становится вопросом национальной безопасности. Особенно остро в такой защите нуждается молодежь. Чем позже у подростков появится возможность употреблять алкоголь, тем больше шансов, что они смогут сделать осознанный выбор, а не поддадутся влиянию толпы, отмечает УтроРу.