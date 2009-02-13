О спорте. «Югра» взяла у «Спутника» реванш. Во втором матче встречи гости из Ханты-мансийска отыгрались за своё поражение. В первые два периода тагильчане ничего не могли противопоставить атакующим действиям ханты-мансийцев. Перед последним игровым отрезком счет был 0:5 в пользу «Югры». В третьем периоде тагильчане усилили натиск на ворота гостей и провели две шайбы. Сначала отличился защитник Сергей Ступин. А в середине периода, выйдя со скамейки штрафников, Антон Зимин переиграл вратаря. В итоге 2:5 в пользу команды Ханты-Мансийска