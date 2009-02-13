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Posted 13 февраля 2009, 08:12

Published 13 февраля 2009, 08:12

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

«Югра» взяла у «Спутника» реванш

13 февраля 2009, 08:12

О спорте. «Югра» взяла у «Спутника» реванш. Во втором матче встречи гости из Ханты-мансийска отыгрались за своё поражение. В первые два периода тагильчане ничего не могли противопоставить атакующим действиям ханты-мансийцев. Перед последним игровым отрезком счет был 0:5 в пользу «Югры». В третьем периоде тагильчане усилили натиск на ворота гостей и провели две шайбы. Сначала отличился защитник Сергей Ступин. А в середине периода, выйдя со скамейки штрафников, Антон Зимин переиграл вратаря. В итоге 2:5 в пользу команды Ханты-Мансийска

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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