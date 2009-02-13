Завтра стартует досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах депутатов нижнетагильской городской Думы по 12-му и 27-му округам стартует завтра. Как рассказала нам председатель городского избиркома Лилия Брызгалова, избирательные комиссии будут готовы принять первых желающих отдать голос за того или иного кандидата уже в 10 утра 13-го февраля. При себе иметь паспорт. На избирательном участке желающему проголосовать досрочно необходимо будет написать заявление с указанием причин. Основаниями для досрочного голосования могут стать командировка, поездка в отпуск или на дачу, выпадающие на 1-е марта. Избирательные участки работают в будние дни с 10-ти до 17-ти часов. В выходные – с 10-ти до 14-ти. Подробную информацию можно найти на листовках с приглашениями на выборы. Их уже доставили избирателям. На выборах 1-го марта предстоит проголосовать примерно 21-й тысяче тагильчан. Именно столько избирателей живут в 12-м и 27-м округах. Добавлю, что агитационная компания проходит спокойно. Жалоб ни от избирателей, ни от кандидатов в избирком не поступало.