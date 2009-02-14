33 тагильские пары поженятся в День всех влюбленных

Posted 14 февраля 2009, 09:38
Published 14 февраля 2009, 09:38
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Самые романтичные женихи и невесты живут в Ленинском районе Нижнего Тагила. Именно там завтра – в День Святого Валентина, - решили пожениться больше всего пар – сразу 16. Это в 2 раза больше, чем обычно. А в Дзержинском и Тагилстроевском районе 9 и 8 пар соответственно создадут новые семьи в День всех влюбленных. Это обычное число женихов и невест для зимнего периода, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM