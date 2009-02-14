33 тагильские пары поженятся в День всех влюбленных

Самые романтичные женихи и невесты живут в Ленинском районе Нижнего Тагила. Именно там завтра – в День Святого Валентина, - решили пожениться больше всего пар – сразу 16. Это в 2 раза больше, чем обычно. А в Дзержинском и Тагилстроевском районе 9 и 8 пар соответственно создадут новые семьи в День всех влюбленных. Это обычное число женихов и невест для зимнего периода, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.