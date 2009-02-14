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Posted 14 февраля 2009, 09:38

Published 14 февраля 2009, 09:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Еще 2 школы города стали «ассоциированными школами ЮНЕСКО»

14 февраля 2009, 09:38
Еще две школы Нижнего Тагила получили статус «ассоциированная школа ЮНЕСКО». Это гимназия №18 и лицей №51. Педагоги и ученики несколько лет работали по различным международным программам, участвовали в конференциях и олимпиадах.

На Среднем Урале сотрудничество образовательных учреждений с ЮНЕСКО осуществляется уже 16 лет. Сегодня в Свердловской области работают тридцать две ассоциированные школы этой организации. В Нижнем Тагиле ранее таких учреждений было пять. Это гимназия № 86, средняя школа с углубленным изучением английского языка № 5, школа № 10, колледж имени Демидова и Политехническая гимназия.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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