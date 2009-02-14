Еще 2 школы города стали «ассоциированными школами ЮНЕСКО»

На Среднем Урале сотрудничество образовательных учреждений с ЮНЕСКО осуществляется уже 16 лет. Сегодня в Свердловской области работают тридцать две ассоциированные школы этой организации. В Нижнем Тагиле ранее таких учреждений было пять. Это гимназия № 86, средняя школа с углубленным изучением английского языка № 5, школа № 10, колледж имени Демидова и Политехническая гимназия.