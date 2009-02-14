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Posted 14 февраля 2009, 09:38

Published 14 февраля 2009, 09:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Игорь Шувалов будет разбираться в ситуации на УВЗ

14 февраля 2009, 09:38
Игорь Шувалов будет разбираться в ситуации на УВЗ

Ситуация на Уралвагонзаводе будет обсуждаться с первым вице-премьером Игорем Шуваловым 24-го февраля. На встрече будут присутствовать не только представители Уралвагонзавода, но также Российских железных дорог и Евраза. Эту информацию главе Нижнего Тагила Валентине Исаевой подтвердил первый заместитель гендиректора УВЗ Владимир Щелоков. По словам мэра, на встрече в Москве будут рассматривать пути выхода из сегодняшней сложной ситуации. Напомню, склады УВЗ затоварены. Более тысячи вагонов, изготовленных тагильчанами в рамках контракта с РЖД, железнодорожники не выкупают. Пришлось остановить вагоносборочный конвейер. В отпуск с сохранением 2/3 зарплаты отправлено 11 тысяч человек. Между тем, менеджеров УВЗ обучают антикризисному управлению. 20 человек, обучающихся по целевой комплексной программе «Директорский корпус», прошли итоговую аттестацию в Уральском филиале российской экономической академии. Дипломные работы прикладные – это проекты развития цехов и подразделений. Это уже второй выпуск за три года сущестовования проекта. В отличие от предыдущего, среди дипломников не только начальники цехов, но и топ-менеджеры. В соответствии с реалиями времени все участники проекта приобрели знания по антикризисному управлению, отмечает пресс-служба УВЗ.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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