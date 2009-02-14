К пансионату «Тагильский» у пожарных есть вопросы

Тагильский пансионат для ветеранов и инвалидов не является пожаробезопасным. Такой вердикт вынес нижнетагильский Госпожарноадзор по результатам проверки, проведённой ещё в декабре. Тогда в доме престарелых был обнаружен целый ряд нарушений. К примеру, здание было не до конца оборудовано пожарной сигнализацией. Пути эвакуации были отделаны горючими материалами. Пожарные направили в суд протокол с требованием временно приостановить деятельность дома престарелых. Но, по их данным, суд вынес решение потребовать с администрации дома престарелых штраф в размере 10 000 рублей.