Лучших благотворителей назвали в Нижнем Тагиле

Более 100-а предприятий и организаций претендовали на звание «Лучший благотворитель 2008-го года». Все вместе они потратили на благие дела более 140 миллионов рублей. Деньги направлялись на нужды ветеранов, на ремонт и обновление материальной базы учреждений спорта, культуры, образования. Большую помощь в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, игрушек получили детские дома и малообеспеченные граждане. Кроме того, тагильские меценаты помогали благоустраивать город. Специальным призом – кубком «Не словами, а делами!» награждены коллективы НТМК и УВЗ. Звания «Лучший благотворитель 2008 года» удостоены коллективы 9 тагильских предприятий. А химзавод «Планта», торговый комплекс «Зеленый бульвар» и фонда поддержки правоохранительных органов «Союз» такого звания удостоились уже трижды. Поэтому их назвали «Лучшими благотворителями Нижнего Тагила».