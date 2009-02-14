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Posted 14 февраля 2009, 09:38

Published 14 февраля 2009, 09:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Лучших благотворителей назвали в Нижнем Тагиле

14 февраля 2009, 09:38
Лучших благотворителей назвали в Нижнем Тагиле

Более 100-а предприятий и организаций претендовали на звание «Лучший благотворитель 2008-го года». Все вместе они потратили на благие дела более 140 миллионов рублей. Деньги направлялись на нужды ветеранов, на ремонт и обновление материальной базы учреждений спорта, культуры, образования. Большую помощь в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, игрушек получили детские дома и малообеспеченные граждане. Кроме того, тагильские меценаты помогали благоустраивать город. Специальным призом – кубком «Не словами, а делами!» награждены коллективы НТМК и УВЗ. Звания «Лучший благотворитель 2008 года» удостоены коллективы 9 тагильских предприятий. А химзавод «Планта», торговый комплекс «Зеленый бульвар» и фонда поддержки правоохранительных органов «Союз» такого звания удостоились уже трижды. Поэтому их назвали «Лучшими благотворителями Нижнего Тагила».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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